«Димуся спрашивал меня: "Папа, а что, я умру?"»: дрон убил 3-летнего мальчика и его бабушку и дедушку под Киевом

Погибший от удара дрона РФ Дмитрий. Фото: Александр Rocs/Facebook

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8 августа российские дроны попали в двухэтажное здание в селе Пуховка Киевской области, где жили две семьи. Во время удара погибли старшие супруги и их внук Дмитрий. Другие супруги — муж, жена и их средний сын — получили ранения.

Об этом сообщил один из потерпевших, отец убитого мальчика Александр.

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«Я видел его изуродованное тело»

По его словам, первым погиб Дима. Отец своими глазами видел гибель сына. В момент удара мальчик спал на правом боку.

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«Первым погиб Димуська. Он спал на правом боку. Я видел его изуродованное тело — отсутствуют задняя часть головы, спины, позвоночника. Это цель оператора дрона свинособак из рф?!!. Он был солнышком в нашей семье, его тепло и любовь, которые он проявлял к нам всем, вдохновляли дальше жить в столь сложное время», — написал он.

Александр вспомнил, что сын во время тревог спрашивал, не умрет ли он.

«Димуся иногда спрашивал меня, когда звучала тревога: "Папа, а что, я умру…". Я ему говорил, что нет, что ты еще очень маленький, но надо прятаться», — заметил мужчина.

«Были разорваны в клочья»: тела матери и отца были в изуродованном состоянии

Александр добавил, что от третьего дрона — их было шесть, по словам мужчины — погибла мать Галина. Она работала учительницей в школе.

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«Ее тело было разорвано на миллионы кусков, то, что смогли найти, я тоже видел… и не понимаю, почему же она стала второй целью, ведь оператор дрона осознавал, что убивает пожилого человека», — написал сын.

Фото: Александр Rocs/Facebook

Третьей жертвой российского дрона стал его отец Петр. По словам сына, его убил обломок от БпЛА.

«Отец Петр в это время снимал с себя обгоревшую одежду возле мамы, и огромный обломок оборвал его жизнь, разрезав практически все тело пополам, от этого же убившего маму "Шахеда". Я тоже видел тело и не могу понять, чем провинился отец в этой жизни», — рассказал сын.

Погибший мужчина работал электросварщиком в коммунальных службах.

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Фото: Александр Rocs/Facebook

Российские дроны «охотились» за другими членами семьи

Александр, которому удалось выжить вместе с женой и средним сыном, утверждает, что российские дроны охотились за ними.

«Жена и средний сын каким-то чудом остались живы, но с ранениями, хотя операторы-свинособаки России за нами гонялись по всему участку. Теперь для меня мир изменился, я потерял "жизненную силу", мне очень больно, я пытаюсь с этим бороться, но очень тяжело. Цель для меня одна — найти всех причастных к этому убийству моей семьи», — заверил он.

Атака РФ по Киевской области — что известно

Напомним, 8 августа Россия массированно атаковала Киев и область. Оккупанты нанесли удар по Пуховке под Киевом, попав в двухэтажный дом. По данным прокуратуры, на месте погибли 3-летний мальчик и его бабушка и дедушка. Его родители получили осколочные ранения и ожоги.

15-летний брат получил ожоги около 11% тела. Его госпитализировали в реанимационное отделение. Также ранение получил 21-летний сосед, который после попадания пришел помогать семье.

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