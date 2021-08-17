"Динамика очень плохая": ученый рассказал, как в Украине может начаться вспышка COVID-19

"Динамика очень плохая": ученый рассказал, как в Украине может начаться вспышка COVID-19

Юрий Ганиченко также перечислил регионы, в которых ситуация с COVID-19 является критической.

В Украине в регионах постепенно увеличивается количество больных коронавирусом, критическая ситуация с COVID-19 сейчас в 16 регионах, несмотря на то, что на прошлой неделе таких областей было всего четыре. Впрочем, страна продолжает находиться в "зеленой зоне".

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он говорит, шо пока коэффициент фиксирования случаев коронавируса находится на достаточно низком уровне — менее 3%. В то же время растет число госпитализаций и нагрузки на систему здравоохранения страны.

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"Эпидемическая ситуация в Украине продолжает накаляться и пока она остается все еще контролируемой: кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены на 10% и 15%. Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной. .. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов дополнительно попадают на COVID-кровати. Для сравнения-на прошлой неделе рост был в 9%", — сказал он.

Так, по данным Ганиченка, критическая ситуация в таких регионах: в Киеве, в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и Винницкой областях. Также рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

"Тенденция угрожающая — динамика очень плохая. Эта динамика распыленной, сейчас нет явных драйверов этого роста на уровне страны. Это увеличивает риск того, что рост может начаться с произвольного региона", — добавил он.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

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