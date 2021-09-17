Динозавры, животные и праздники: в Киеве спортсмен стал рекордсменом благодаря большой коллекции GPS-артов

Мужчина маршрутом своего бега создавал различные изображения.

В Киеве спортсмен установил Рекорд Украины по самой коллекции GPS-артов, которые он создавал во время бега. 30-летний местный житель Всеволод Севастьянов преодолел 51 авторский марафон, тем самым создав так называемую номинацию GPS-art.

Об этом спортсмен написал на своей странице в соцсети.

Так, в этот раз Всеволод создавал во время бега изображение смайлика. Ориентировочно он пробежал около пяти километров. Всего же за время работы над рекордом спортсмен суммарно преодолел почти 450 километров.

"Я невероятно счастлив. Более двух лет мне понадобилось для создания целой коллекции авторских уникальных беговых маршрутов и это только начало. У меня еще достаточно идей, которые увидит Украина и мир. Главное — это мотивация себя и других выходить на пробежку и заниматься спортом. А бег — это как раз именно и физическая активность, которая доступна почти каждому, поэтому зачем откладывать возможность получить новые эмоции и заряд адреналина на следующий день?" — отметил новый рекордсмен Всеволод Севастьянов.

Собственно, в коллекции спортсмена уже есть силуэты динозавров, ламы, собаки, коалы, носорога, а также ситуативные треки на тему национальных праздников и даже вакцинации.

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