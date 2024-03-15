Дипломат объяснил, почему он не верит в отправку войск НАТО в Украину

Все дискуссии по поводу отправки войск стран Запада в Украину должны учитывать тот факт, что такое решение будет приниматься коллективно странами НАТО.

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Такое мнение в эфире телеканала Эспрессо высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2005-2010), Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции (2014-2020), дипломат Олег Шамшур.

"Даже когда он (Макрон, — ред.) говорит о возможности отправки военных подразделений в Украину речь не идет о боевом подразделении, то есть речь не идет об их участии в военных действиях на территории Украины. Пока я в это не верю, думаю, если даже теоретически предположить такую возможность, надо понимать, что в любом случае это будет не индивидуальное решение, даже решение создать некую коалицию стран, которые к этому готовы, а это будет коллективное решение на уровне НАТО", — объясняет Шамшур.

Кроме того, дипломат призвал смотреть на вещи реально.

"Макрон вчера, равно как и его премьер-министр до этого, сказал, что они не ведут войну против России и русского народа, Франция никогда не будет осуществлять наступательные операции и проявлять инициативу. Это нужно реально понимать, что даже такие правильные заявления, верные, нужно ставить в контекст реальной политики и реальных действий.В том числе хотелось бы увидеть от Франции больший объем помощи Украины и больший объем помощи в военной сфере, которые она очевидно могла бы сделать", — подытожил Шамшур.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон закрыл рот Путину и заговорил об отправке войск в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Макрон может отправить французские войска в Одесскую область.

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