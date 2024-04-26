Дипломат объяснил, почему Россия не так сильна, как пытается это показать

Украине нужно наращивать производство собственного оружия, чтобы уже в 2025 году иметь более мощный ВПК.

Россия не так сильна, как хочет это показать на внешне, просто она много лет готовилась к войне, а Украина должным образом этого не делала.

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Такое мнение высказал дипломат Валерий Чалый, передает OBOZ.UA.

Он заявил, что Украине нужно наращивать производство собственного оружия, чтобы уже в 2025 году иметь более мощный ВПК.

Также Чалый заявил, что западные партнеры должны думать о стратегии скорейшей победы Украины в войне, а не "регулировать эскалацию".

Он согласился, что это "сверхзадача", которая может казаться неподъемной.

"Но Россия не так сильна, как они хотят это публично рассказать и показать. В России... Вот берем наши серьезные проблемы: мобилизация, проблемы производства оружия, – и переводим в Россию. У них то же самое все существует. Просто там накапливалось больше для войны. А мы не готовились таким образом, как они готовились», – объяснил экспосол.

Чалый добавил, что рано или поздно запасы РФ закончатся. "И тыл у нас, значит, сейчас это Европа, Америка – наш тыл, где производится вооружение. Нам нужно еще – при всех сложностях – увеличивать свое производство", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть шансы на победу в войне с российскими войсками, поскольку помощь от союзников находится в процессе передачи.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ может начать большое наступление на Украину во время саммита НАТО.

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