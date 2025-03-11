Дипломат рассказал об опасности дезинформации во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

Во время переговоров между Украиной и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии будет выпускаться много информации, которую следует фильтровать.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010–2011) Роман Бессмертный.

Он заявил, что информации будет много, частью которой будет ложь от российских спецслужб.

"Поэтому в этом случае нужно ожидать только официальной информации, которая может звучать из уст людей, которые уполномочены делать соответствующие заявления и официальных институтов. Второе: даже уже в прессе мировой об этой встрече, уже от имени анонимных участников этого процесса столько вброшены дезинформации, что она уже сейчас приводит к определенным путешествиям. от людей, участвовавших в этом процессе, заканчивая официальными сообщениями, прессрелизами и так далее, которые касались этого процесса", — отметил он.

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Бессмертный отметил, что есть множество капканов, на которые нужно обращать внимание. Он предположил, что после первого раунда переговоров возможно предложение со стороны США по поводу встречи представителей сразу трех делегаций.

"Я не исключаю, что после этого первого раунда американская сторона предложит встретиться трем делегациям. На это ни в коем случае в нынешней ситуации не надо идти. Почему? Потому что директивы выписывались, делегация образовывалась, предназначался ее председатель только для общения с американской стороной. А что касается общения с американской стороной, то здесь очень важна четкость, конкретность своей позиции и никаких, условно говоря, паллиативов, которые могут трактоваться двойным способом. Здесь очень важно занимать совершенно четкую, конструктивную, жесткую позицию, отстаивая национальные интересы. Как только будем читать всякие паллиативные вещи, надо понимать, что это уже игра, это чья-то информационная игра для того, чтобы поднимать наши нервные клетки и устраивать рейвы в Украине", - сказал дипломат.

Бессмертный заявил, что сейчас его беспокоит возможность российских спецслужб "убивать клин" между Украиной и США.

"Меня меньше беспокоит сейчас устойчивость по отношению к Вашингтону, как беспокоит способность ФСБ Российской Федерации, используя эту ситуацию, играя в Дональда Трампа, убивать все больший клин между Вашингтоном и Киевом и поднимать в украинском обществе. Надо выдержать это время, выдержать свою позицию, быть вместе возможность в том числе привести в чувство и Вашингтон, или придется с ним распрощаться", — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии пройдут переговоры украинской и американской делегаций.

Мы ранее информировали, что США хотят сорвать переговоры в Джидде.

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