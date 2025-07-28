- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1973
- Время на прочтение
- 1 мин
Дипломат в Польше назвал количество украинцев, готовых вернуться из-за границы
Большинство украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, стремятся вернуться в Украину.
Приблизительно 70% уехавших за границу украинцев стремятся вернуться домой, но для этого нужны соответствующие условия.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью Радио Свобода.
Василий Боднар подчеркнул, что принудительное возвращение уехавших украинцев невозможно. Однако большинство из них готовы вернуться сразу после окончания войны.
По словам посла, около 15-20% украинских беженцев уже прочно осели в Польше и, вероятно, не вернутся в Украину. Потому что они подали документы на получение польского гражданства.
Напомним, правила пересечения границы с несовершеннолетними детьми с начала полномасштабного вторжения изменились. Теперь не всегда нужно согласие обоих родителей.