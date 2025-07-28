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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Дипломат в Польше назвал количество украинцев, готовых вернуться из-за границы

Большинство украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, стремятся вернуться в Украину.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Сколько украинцев готовы вернуться из-за границы

Сколько украинцев готовы вернуться из-за границы / © ТСН.ua

Приблизительно 70% уехавших за границу украинцев стремятся вернуться домой, но для этого нужны соответствующие условия.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью Радио Свобода.

Василий Боднар подчеркнул, что принудительное возвращение уехавших украинцев невозможно. Однако большинство из них готовы вернуться сразу после окончания войны.

По словам посла, около 15-20% украинских беженцев уже прочно осели в Польше и, вероятно, не вернутся в Украину. Потому что они подали документы на получение польского гражданства.

Напомним, правила пересечения границы с несовершеннолетними детьми с начала полномасштабного вторжения изменились. Теперь не всегда нужно согласие обоих родителей.

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