Дипломатические переговоры с представителями Финляндии, Норвегии и США: Зеленский обнародовал детали

Президент отметил, что обсуждали сотрудничество в структурах Евросоюза, поддержку инициатив Украины относительно наказания российских убийц и вопросы украинской обороны.

В Киеве с визитом находилась премьер-министр Финляндии – государства, достаточно активно поддерживающего Украину. Президент Владимир Зеленский поблагодарил за уже предоставленные пакеты помощи. Они обсудили новые возможности укрепить украинскую оборону, укрепить давление на Россию – новый оборонный пакет для Украины уже 14-й.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 10 марта.

"Говорили также о сотрудничестве в структурах Евросоюза, о поддержке наших инициатив по наказанию российских убийц", – добавил он.

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Также президент встретился с министром обороны Норвегии.

"В общем, мы достигли чрезвычайно мощных отношений с Норвегией во многих сферах. Это касается и оружия: благодаря Норвегии мы усилили и нашу ПВО, и артиллерию, и другие рода войск. Также Норвегия начала программу долговременной бюджетной поддержки Украины – 7 миллиардов долларов на пять лет, – которая может и должна стать примером для других наших партнеров", – сказал Зеленский.

Стороны обсудили дополнительные шаги, которые мы можем предпринять вместе с Норвегией, чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности.

Кроме того, Украина начинает общаться с Норвегией о возможностях тренировочной миссии для пилотов ВСУ.

Президент также рассказал, что 10 марта пообщался с представителями американского политического сообщества – сенаторами, экспертами – на площадке Американского института предпринимательства. Это один из сильных американских think tanks – институтов, участвующих в создании политики.

"Проинформировал о текущей ситуации, о наших возможностях сломать российскую агрессию и вернуть Украине безопасность. Поблагодарил Америку за неизменную и принципиальную поддержку, за лидерство, которое может значительно приблизить нашу победу", – резюмировал он.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что Украина хотела бы получить гарантии безопасности от НАТО еще до того, как она станет членом Альянса.

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