Дипломаты работают над тем, чтобы в США понимали важность продления помощи Украине — Маркарова

Она отметила, что украинская Формула мира – залог восстановления безопасности и стабильности в Европе.

Украина упорно трудится над тем, чтобы в Соединенных Штатах все понимали важность продолжать поддержку украинцев в борьбе с российскими агрессорами.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова написала в Facebook.

В эфире американского телеканала MSNBC Маркарова заявила, что подробно проинформировала телезрителей о российских преступлениях в Украине.

"Продолжаем упорно работать над тем, чтобы американская аудитория: была подробно проинформирована о российских преступлениях в Украине; понимала важность продолжения поддержки Украины; разделяла нашу стратегию в борьбе за свою землю и людей; осознавала, что не путинские лицемерные заявления, а украинская Формула залог обновления безопасности и стабильности в Европе", — отметила Маркарова.

Кроме того, она отметила, что приняла участие в политическом шоу Andrea Mitchell Reports на канале MSNBC.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты больше не могут оказывать военную помощь для Украины, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Словакии призвала передать Украине оружие.

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