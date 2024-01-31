Директор ЦРУ заявил, что США "забьют в свои ворота", прекратив помощь Украине

Бернс отметил, что Россия уже проиграла войну по многим аспектам.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Вашингтону очень важно продолжать оказывать Украине помощь на фоне продолжающейся российской агрессии.

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Об этом глава американской внешней разведки написал в статье для журнала Foreign Affairs.

Он отметил, что Россия уже проиграла войну во многих аспектах, потому что потеряла более 315 тысяч российских военных и две трети танков от своего довоенного парка. Россия даже не приблизилась к своей цели захватить Киев и покорить Украину.

Кроме того, Бернс считает, что начало войны взорвало власть российского диктатора Путина, напомнив о мятеже Евгения Пригожина в июне 2023 года. В то же время Путин хочет затянуть войну как можно дольше, поскольку считает, что время — это его союзник.

"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Менее пяти процентов оборонного бюджета США – скромная инвестиция по сравнению со значительной геополитической отдачей для Соединенных Штатов и заметной доходностью для американской промышленности", – пишет Бернс.

Глава ЦРУ считает, что дальнейшая помощь Киеву оружием обеспечит более "сильную позицию" в случае вероятных переговоров. Кроме того, военная помощь позволит обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России.

"Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы голом в свои ворота исторического масштаба", – заключает глава ЦРУ.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Байдена обсудил с главой МИД Китая российскую агрессию против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что силы обороны могут получить от США реактивные снаряды GLSDB.

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