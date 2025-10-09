Образовательный фейл: чиновница возмутилась МОН за то, что сама же и сделала

Мобильный телефон / © Pexels

Директор Киевского департамента образования выразила возмущение в Facebook из-за того, что в опросе, организованном Министерством образования и науки, был доступен вариант ответа "Мой ответ" на русском языке.

Об этом случае рассказывает бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Сообщение в Facebook.

Ее сообщение быстро подхватили подписчики, которые начали шутить и критиковать МОН. Однако специалисты в области цифровых технологий напомнили, что язык системных сообщений в формах Google зависит от настроек браузера пользователя.

Другими словами, русский язык в вариантах ответа появился из-за настройки браузера директора, а не из-за ошибки министерства.

Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев прокомментировал ситуацию, отметив, что это яркий пример того, как собственная неосведомленность и предвзятость выставляют "серьезного человека" в смешном свете.