Директор фирмы купил справку ВВК о "негодности" и хотел уехать за границу: как все закончилось

В Волынской области на 51 тыс. грн оштрафовали директора общества с ограниченной ответственностью, который на одном из сайтов объявления купил справку ВВК о "непригодности к службе в армии" и хотел уехать за границу.

Об этом говорится в приговоре Владимира-Волынского городского суда Волынской области.

По данным суда, мужчина в сентябре 2022 года на одном из популярных сайтов обнаружил объявление об изготовлении фиктивных документов для выезда за границу. Он заказал временное удостоверение военнообязанного и справку ВВК о непригодности военной службы.

26 августа 2023 года мужчина прибыл на пункт пропуска "Устилуг" Волынской таможни Гостаможслужбы и предоставил пограничниками фальшивые "документы". Подозреваемого там разоблачили.

На суде директор фирмы вину признал и раскаялся. Он подтвердил, что за тысячу долларов купил справку ВВК и временное удостоверение военнообязанного и в августе 2023 хотел выехать за границу.

Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 УК Украины. Его оштрафовали на 51 тысячу гривен.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Украине осудили женщину, которая вышла замуж за мужа-родственника, чтобы тот уехал за границу

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