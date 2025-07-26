Директор НАБУ назвал угрозу для дел против высокопоставленных чиновников

НАБУ

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Работа независимых антикоррупционных органов в Украине после принятия скандального законопроекта №12414 заблокирована, поскольку руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры фактически потерял процессуальные права.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью «Суспільному».

«Мы не можем двигаться в важных резонансных производствах… Допустим, сейчас есть необходимость задокументировать неправомерную выгоду, какую-то противоправную деятельность чиновника. Руководитель САП не может определить группу прокуроров и определить себя старшим в этой группе, чтобы защитить информацию в этом кейсе», — отметил он.

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По словам Кривоноса, после вступления в силу закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП, сообщить о подозрении антикоррупционные органы могут разве что главе сельского совета или депутату местного уровня.

Директор НАБУ отметил, что новый законопроект, который должна рассмотреть Верховная Рада 31 июля, возвращает утраченную процессуальную независимость антикоррупционных органов, добавив, что детективы НАБУ и прокуроры САП принимали непосредственное участие в работе над этим законопроектом.

«Важно, чтобы этот законопроект в четверг приняли и в первом чтении, и в целом, и сразу передали на подпись президенту. Важно не растягивать, не делать двух чтений — потому что есть огромный риск правок, блокирования, затягивания», — подчеркнул он.

Семен Кривонос пояснил, что до подписания и опубликования нового законопроекта существует риск истребования дел, которые расследует НАБУ и САП, генеральным прокурором, и ознакомления с этими делами.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414. Его отдельные положения ликвидируют независимость НАБУ и САП.

Из-за массовых протестов против принятого закона президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что новый законопроект будет рассмотрен на сессии 31 июля.