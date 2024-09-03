Директор НАБУ уволил своего первого заместителя после резонансного обращения

Снятие Гизо Углавы с должности связано с совершением дисциплинарного проступка, а именно – нарушением присяги и правил нравственного поведения госслужащего.

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос принял решение об увольнении своего первого заместителя Гизо Углавы после его резонансного обращения.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Отмечается, что снятие Углавы с должности связано с совершением им дисциплинарного проступка, а именно – нарушением присяги государственного служащего, правил нравственного поведения государственных служащих, закона Украины О государственной службе и Кодекса этики работника НАБУ.

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"Служебное расследование и дальше Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что первый заместитель директора совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации", – говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность и назвали их "недопустимым нарушением высших стандартов этики и добродетели, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ".

Гизо Углава также прокомментировал свое увольнение в Facebook, заявив, что завершает свою службу и в дальнейшем планирует обратиться в суд и продолжить взаимодействие с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

"Приехав из Грузии, за эти девять лет работы в НАБУ мне удалось внести значительный вклад в укрепление антикоррупционной системы Украины… Несмотря на будущие изменения, я горжусь тем, что все эти годы служил Украине и ее народу, верой и правдой защищая принципы законности и справедливости. Впереди новые вызовы, но мои принципы и убеждения остаются неизменными, поэтому борьба за справедливость не закончена", – написал он.

Сегодня я, Гизо Углава, первый заместитель директора НАБУ, сдаю свое удостоверение и жетон №001, и завершаю свою... Опубликовано Gizo Uglava вторник, 3 сентября 2024 г.

29 августа Углава сообщил, что НАПК инициировало проверку возможного нарушения Кривоносом антикоррупционного законодательства и получил статус обличителя. По его словам, обстоятельства реального конфликта интересов у директора НАБУ связаны с личным давлением на него с требованиями уволиться, действиями, подрывающими верховенство права для достижения частного интереса, а также с принятием решений под влиянием давления, а не на основе закона.

Что предшествовало

Напомним, 24 мая Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву на основании его личного заявления. Углава может входить в круг людей, причастных к утечке информации о ходе расследований НАБУ в интересах подозреваемых, сообщали источники.

Первый замдиректора НАБУ Гизо Углава инициировал и прошел полиграф на предмет того, причастен ли он к утечке данных из Национального антикоррупционного бюро. Вывод: Углава к "сливам" не причастен.

Ранее расследователи проекта BIHUS.info также пришли к выводу, что НАБУ сливает информацию, но делает это не Углава. По мнению бывшего нардепа Борислава Березы, "главная цель этой междоусобной войны — сбить Гизо Углаву".

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