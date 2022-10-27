Директор Одесского зоопарка провел "десантацию" Путина и сжег его в танке (видео)

Работники Одесского зоопарка уже не один год к Хэллоуину создают разнообразные любительские ролики. Если в прошлом году директор заведения боролся с зомби, то в этом году создатели видео выбрали актуальную тематику – войну в Украине. Главным же злом для уничтожения стал президент РФ Путин.

Видео выложили в Сети.

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По задумке авторов ролика, украинская семья вместе с мавками и ведьмами готовится уничтожать Путина, пришедшего к ним с танками, воинами и смертью.

Для этого приготовили снадобье и зарядили оружие, собрались с силами и победили врага. В конце "Путина", который после уничтожения своей зомби-армии спрятался в танке, сожгли.

Фото: Елена Ксенофонтова

В конце концов, от армии Путина и от него самого остался только пепел.

Одесситы, уже привыкшие к такому творчеству работников зоопарка, оценили увиденное в комментариях:

Сочувствую человеку, на которого надели маску Путина.

Это после этого видео они объявили о "десатанизации"?

Молодцы. Круто!

Шедеврально.

Напомним, что в осло в Норвегии местные жители создали чучело Путина и забрызгали кровью, после чего его вложили в гроб и провезли по улицам города.

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