Директор школы вызвал скандал из-за требований к учителям: никаких феминисток, лесбиянок и женщин в хиджабах

Владимир Огура

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Бывший руководитель управления образования Львова, а ныне директор частной школы «Эрудит» Владимир Огура вызвал громкий скандал публичным заявлением об отказе в приеме на работу кандидатам из-за их убеждений, внешнего вида, религиозных атрибутов и сексуальной ориентации.

Об этом говорится в посте педагога в социальной сети Facebook.

Феминистки, лесбиянки, женщины в хиджабах и люди с татуировками

В своем посте Огура привел ряд историй из собеседований с соискательницами на работу в школе. Он рассказал, что отказывал кандидаткам, которые, по его словам, демонстрировали феминистские взгляды, имели пирсинг, окрашенные волосы, татуировки или принадлежали к ЛГБТ-сообществу.

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Отдельно директор школы упомянул женщину в мусульманской одежде и хиджабе, заявив, что не разрешил бы ей проводить уроки в таком виде из-за внутренних правил учебного заведения.

В конце поста он сформулировал свои собственные критерии для трудоустройства.

«Хотите работать у меня в школе? Никаких татуировок, окрашенных волос, металлических украшений на теле, религиозных символов, сексуальной ориентации или политических убеждений. Таковы правила. Кто их установил? Я!» — заявил Владимир Огура.

Публикация быстро распространилась в сети и вызвала сотни комментариев и репостов.

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Эксперт по гендерным вопросам призвала проверить лицензию школы

Одной из самых громких стала реакция председателя общественной организации «Экспертный ресурс „Гендер в деталях“» Тамары Злобиной.

На своей странице в Facebook она заявила, что директор школы «собрал воедино все возможные стереотипы, язык ненависти и высокомерия», а также выразила сомнения в безопасности среды для детей.

«Правила приема и содержание образования определяются не его величеством, а законами. На это нужно реагировать в рамках закона. Как минимум, следует пересмотреть лицензию этой школы», — написала Злобина.

Огура: я не дискриминирую людей, а выступаю против пропаганды

В комментарии изданию ZAXID.NET Владимир Огура отверг обвинения в дискриминации и пояснил, что просто поделился собственным опытом и взглядами.

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По его словам, проблема заключается не в предпочтениях или мировоззрении людей, а в их публичной демонстрации в школе.

«Левые идеи, которые так сильно захватили мир, не просто пропагандируются, а порой насаждаются. Мне это не нравится, потому что заставляет искажать реальность. Любая пропаганда вредна», — заявил директор.

Он также подчеркнул, что в учебном заведении действуют одинаковые правила как для учащихся, так и для педагогов: форма одежды, запрет на ношение украшений и демонстрацию религиозных или политических убеждений.

В ОВА предполагают, что скандал может стать рекламой школы

Руководитель департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации Олег Паска назвал ситуацию неоднозначной.

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По его мнению, этот вызвавший резонанс пост может быть своеобразной скрытой рекламой частного учебного заведения и способом продемонстрировать родителям систему ценностей, которой руководствуется школа.

«Директор таким образом выразил, какими ценностями руководствуется его школа. Но многим родителям такой подход может понравиться», — отметил чиновник.

В то же время он напомнил, что все образовательные учреждения работают на основании лицензий, а Государственная служба качества образования имеет право проводить проверки и, в случае выявления нарушений, инициировать вопрос об их пересмотре.

Будет ли у этого скандала юридические последствия

По словам Олега Паски, на публичные высказывания директора может отреагировать также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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В настоящее время же в социальных сетях продолжается дискуссия вокруг заявлений Владимира Огуры, где пользователи спорят о пределах автономии частных школ, праве работодателя устанавливать внутренние правила и допустимости подобных высказываний в публичном пространстве.

Напомним, что во время «КиевПрайда», организованного в поддержку равных прав для представителей ЛГБТК+ сообщества, противники этого марша растоптали радужный флаг.

Впоследствии студентка, осквернившая флаг ЛГБТК+ сообщества, публично извинилась за свои действия. Свое поведение девушка объяснила своим особым «видением института семьи».

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