Директор запорожской гимназии бросалась на копов и ругалась, защищая пьяного водителя

Женщина была пассажиркой в машине.

Угрожала патрульным заявить об изнасиловании, бросалась на копов и нецензурно ругалась — в Запорожье звездой Сети стала педагог.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Дебош на дороге сняли свидетели и выложили в свободный доступ в Сеть. Госпожу пользователи сразу узнали, она оказалась директором местной гимназии.

В патрульной полиции рассказали: легковой автомобиль, который вилял из полосы в полосу, остановили около полуночи. За рулем был 44-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Дуть в драгер он категорически отказался.

В защиту водителя стала пассажирка. Она пошла в атаку на копов с угрозами, кричала, что ее насилуют и в конце начала нецензурно ругаться. Ссора длилась около двух часов.

В конце водитель легковушки заявил, что ему плохо. Но медики скорой, которых пришлось вызвать, проблем со здоровьем у него не обнаружили. На водителя составили протокол.

А вот с его женой обещают разобраться в мэрии Запорожья. Там подтвердили, она- педагог, и его поведение считают недопустимой. Сейчас директор гимназии в отпуске. Поэтому решение по ней будет принято, когда выйдет на работу.

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