"Директора назначили во времена Брежнева": в Житомире лицеистов заставляли носить школьную форму — подробности

В лицее №27 города Житомир разгорелся скандал – директор образовательного учреждения заставляла учеников носить школьную форму. Администрация заведения также устроила проверку.

Об этом пишет "Суспільне".

Как рассказал мэр города Сергей Сухомлин, факт, когда директор лицея обязала учеников носить школьную форму, можно трактовать как буллинг.

Городской департамент образования уже расследует инцидент.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, уточнил, что директор лицея №27 работает на должности более 40 лет.

"Меня поразила информация на сайте учебного заведения, что руководитель работает на должности более 40 лет. То есть человек был назначен на должность еще во времена Брежнева! Поэтому, учитывая, что человек столько лет в этой должности, ничего удивительного", — сказал Горбачев.

Представительница "Правозащитного общественного союза "Образование – в законное русло" Наталья Слободянюк говорит, что у половины житомирских лицеев директора – люди пенсионного возраста, в том числе и директор лицея №27.

"Конкурсы – это встряхивание отношений, предохранитель установления коррупции. Это приход новых людей – амбициозных, которых выбрала громада и к которым есть доверие. Это не просто люди, хорошо служившие местной власти, и они были выбраны на бессрочный период какой-то. С 2018 года в Житомир состоялось только несколько конкурсов, и мы считаем, что они были достаточно удачными. Пришли относительно новые люди, которые могли что-то менять", – сказала Слободянюк.

Напомним, Сеть всколыхнула фото школьниц в советской форме в Черновцах (фото).

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