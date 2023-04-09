Директора школы из Мариуполя будут судить за государственную измену: Нацполиция завершила расследование

Во время временной оккупации русскими войсками города Бердянск фигурантка сразу перешла на сторону врага и возглавила общеобразовательное учреждение №11.

Следователи Нацполиции установили, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором общеобразовательной школы.

Об этом пишет Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

А после временной оккупации русскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками. Женщина стала директором одной из местных школ, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам РФ.

По разрешению суда в отношении подозреваемой осуществлялось специальное досудебное расследование.

Следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование по уголовному производству. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 111 (совершение государственной измены в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение по конфискации имущества.

Напомним, что винницкий городской суд признал виновной в распространении материалов женщину, которая ставила "любовки" группам и публикациям в соцсетях, прославлявших российские власти и войну.

Читайте также: