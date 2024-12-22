Директора украинских аэропортов получают зарплаты при закрытом небе: сколько заработали

Среди них есть руководители аэропортов, подвергшихся частичным разрушениям из-за ракетных ударов, и даже тех, которые не функционируют много лет.

Директора украинских гражданских аэропортов, даже при закрытом воздушном пространстве с момента начала полномасштабного вторжения России, продолжают получать зарплаты. Среди них есть руководители аэропортов, подвергшихся частичным разрушениям из-за ракетных ударов, и даже тех, которые не функционируют много лет.

Подробности рассказал аналитический портал "Слово и дело".

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Александр Дубревский в 2022 году задекларировал более 4 миллионов гривен заработной платы, а в 2023 — почти 3,8 миллиона гривен. В своем интервью для ТСН Дубревский объяснил, что хотя аэропорт не работает по своему прямому назначению, он поддерживает техническую готовность инфраструктуры, работает над усовершенствованием безопасности и обеспечивает квалификацию персонала. Часть сотрудников выполняет свои обязанности в обычном режиме, а учебные центры продолжают подготовку специалистов.

Директор аэропорта "Киев" (Жуляны) Александр Нестеренко за два года войны заработал 693,2 тысяч гривен в 2022 году и 652,1 тысяч в 2023-м.

Зарплаты директоров аэропортов. / Фото: Слово і діло

В то же время исполняющий обязанности директора аэропорта в Запорожье Александр Коняхин получил более 1 миллиона гривен за каждый из двух лет.

Во Львове директор аэропорта Татьяна Романовская задекларировала 906 тысяч гривен зарплаты в 2022 году и 872,8 тысячи в 2023-м.

Даже в городах, где аэропорты не функционируют или разрушены, руководители продолжают получать зарплаты. Например, директор аэропорта в Донецке Владислав Близнюк, предприятие которого зарегистрировано сейчас в Славянске, получил 119,3 тысяч гривен в 2022 году и 309,2 тысяч гривен в 2023-м.

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Также в 2023 году :

• Директор аэропорта в Николаеве Владимир Берко заработал 667,1 тысяч гривен.

• Директор в Кривом Роге Игорь Лашин получил более 700 тысяч гривен.

• Директор в Виннице Владимир Ниценко – 378,1 тысяч гривен.

• Руководители аэропортов в Черновцах, Хмельницком, Измаиле и Херсоне получали заработную плату, хотя эти объекты фактически не функционируют.

Несмотря на большие затраты, деятельность аэропортов в таких условиях объясняется необходимостью поддерживать готовность инфраструктуры, а также сохранять квалифицированные кадры для возможного возобновления авиасообщения в будущем.

Напомним, что правоохранители разоблачили членов преступной организации, которая незаконно зарабатывала миллионы гривен на продаже билетов на поезда международного сообщения "Укрзализныци". В настоящее время вручено 10 подозрений.