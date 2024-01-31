Дисциплинарное дело в отношении судьи Тандира, насмерть сбившего нацгвардейца, остановили

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 31 января остановила рассмотрение дела против судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на блокпосту, повлекшей гибель 23-летнего нацгвардейца.

Об этом члены ВРП сообщили во время заседания дисциплинарной палаты.

По словам члена ВРП Виталия Салихова, он выдвинул предложение остановить рассмотрение дисциплинарной жалобы из-за того, что не успевает заключить по делу. Прокуратура определенное время не предоставляла необходимые документы, а закон предоставляет членам Совета 30 дней на составление заключения по делу. К тому же Салихов заявил, что должен уходить в отпуск и не успеет проработать нужные документы.

Закон предусматривает, что на вынесение приговора есть 30 дней. Поскольку жалобу открыли 10 января, то заключение следует передать на рассмотрение до 10 февраля.

"Сейчас у меня отсутствует какая-либо информация, которая давала бы реальную возможность составить такой вывод, кроме заявления и характеристики на судью Тандыра", — заявил Салихов.

По его словам, обвиняемый хочет принять участие в рассмотрении дисциплинарной жалобы против него.

Автор жалобы на Тандыра, юрист фонда DeJure Елизавета Караченцева отметила, что член ВРП может не только запрашивать документы и информацию, но и реагировать на невыполнение таких требований.

"Это дело касается общественного интереса и резонанса, оно также относится к приоритетным делам, информация по этому делу может быть основанием для увольнения судьи. Я считаю, что рассмотрение дела не нужно останавливать, а продолжать истребовать дела, в случае невыполнения требований — привлекать к админответственности человек", — отметила Елизавета Караченцева.

Трое из пяти членов дисциплинарной палаты ВРП поддержали бессрочную остановку рассмотрения дисциплинарного дела против Тандыра "на период необходимый для получения запрашиваемой информации".

Дисциплинарное дело против судьи было открыто 10 января 2024 г. по факту обвинения в совершении смертельного ДТП.

Напомним, 27 мая Высший совет правосудия предоставил разрешение на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, подозреваемого в том, что он в ночь на 26 мая насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца. Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области, отец троих детей, погиб на месте.

Известно, что семья погибшего Вадима Бондаренко 20 ноября подала заявление в Святошинский суд города Киева об аресте имущества обвиняемого. Однако подсудимый в перерыве между судебными заседаниями 6 декабря успел расстаться со своей супругой и произвести раздел имущества.

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