Дискотека во время войны: львовские студенты извинились за громкую вечеринку, когда был объявлен траур в Умани (видео)

Студенты Украинского католического университета устроили вечеринку в Доме ученых во Львове. Мероприятие прошло в субботу, 29 апреля, когда был объявлен траур по погибшим от ракетного удара РФ в Умани. Громкая дискотека во время войны вызвала волну общественного возмущения.

Видео с вечеринки опубликовала депутат Львовского районного совета Наталья Колодий. Она назвала событие "странным" и "недопустимым".

"Произошло странное событие Украинского Католического Университета, когда студенты организовали вечеринку в "Доме ученых" во время войны. Этот поступок является недопустимым и не поддерживается никакими моральными и нравственными нормами", — написала Наталья Колодий.

Во Львове студенты УКУ устроили громкую вечеринку/Скриншот из видео Натальи Колодий

Директор Дома ученых Василий Мастикаш подтвердил "Суспільному", что такая вечеринка действительно проходила. Ее проводили студенты из УКУ. По его словам, на мероприятии собирали деньги для Вооруженных сил Украины.

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"Ко мне обратился глава общественной организации УКУ Иван Шевчик о проведении благотворительного вечера для сбора средств для ВСУ. Ту вечеринку решили организовать в стиле "Hollywood". Ну молодежь есть молодежь, без музыки, без того не обходится, соответственно они ее провели в субботу", – сказал Василий Мастикаш.

Он добавил, что если бы студентам отказали предоставлять помещение Дома ученых, то их могли обвинить в нежелании помогать ВСУ.

Когда видео с вечеринки подняло волну общественного возмущения, студенты извинились. На странице студенческой организации УКУ "Кавалерка" объяснили, что во время мероприятия активисты якобы собирали деньги для Вооруженных сил Украины. Они добавили, что "не учли, что накануне был объявлен траур по погибшим в Умани".

"За все время полномасштабной войны, как студенческая организация, своими мероприятиями собрали на нужды ВСУ 227 000 гривен, которые передали на нужды 80-й, 205-й 103-й бригад", — утверждают в УКУ.

Во Львове студенты устроили громкую вечеринку в Доме ученых

Напомним, в Черкассах группа мужчин устроила драку в одном из кафе. Именно в тот день в области был объявлен траур по жертвам в Умани в результате ракетного удара по жилой многоэтажке.

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