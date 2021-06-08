Дискотеки, концерты, корпоративы и спортмероприятия возвращаются — Кабмин отменил карантинные ограничения

Правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства, массовых мероприятий.

В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания. Соответствующие карантинные ограничения ослабил Кабмин.

"Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Обновлено требования к проведению и участию в массовых мероприятиях, а также некоторые вопросы пересечения границы, исходя из сегодняшних противоэпидемических условий и потребностей реагирования", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Карантинные послабления в Украине:

Учреждения культуры и кинотеатры повысят заполняемость до 2/3 от общего количества мест. А в случае отрицательного теста на коронавирус (ПЦР или экспресс-тест) или вакцинацию каждого посетителя и организаторов — ограничение наполненности применяться не будет.

Заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений , а также смогут проводить банкеты, мастер-классы, публичные события и тому подобное. Столики же будут размещаться с дистанцией 1,5 м (раньше было 2 м).

, а также смогут проводить банкеты, мастер-классы, публичные события и тому подобное. Столики же будут размещаться с дистанцией 1,5 м (раньше было 2 м). Разрешено работу дискотек, ночных клубов.

Учреждения, оказывающие услуги по размещению (палаточные городки, трейлерные парки, бунгало, кемпинги), смогут работать во всех зонах, кроме красной.

Разрешено проводить массовые мероприятия (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные и т.д.) с участием не более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 2/3 мест.

"Ослабление будет действовать только в желтой зоне. В красной и оранжевой возможны дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости", — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кабмин также разрешил большее скопление людей во время массовых мероприятий и смягчил условия пересечения границы.

Изменения в карантинных правил массовых мероприятий:

Разрешено проведение массовых мероприятий без ограничений по количеству лиц при наличии у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа, подтверждающего получения полного курса вакцинации.

Увеличено заполненность залов до 2/3 для посетителей массовых мероприятий и кинотеатров/театров, осуществляющих деятельность без требования о наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19, или документа, подтверждающего получения полного курса вакцинации.

Относительно пересечения государственной границы иностранцами и лицами без гражданства, то необходимо иметь страховой полис и одну из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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