Дискотеки, концерты, корпоративы и спортмероприятия возвращаются — Кабмин отменил карантинные ограничения

Правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства, массовых мероприятий.
В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания. Соответствующие карантинные ограничения ослабил Кабмин.
"Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Обновлено требования к проведению и участию в массовых мероприятиях, а также некоторые вопросы пересечения границы, исходя из сегодняшних противоэпидемических условий и потребностей реагирования", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Карантинные послабления в Украине:
- Учреждения культуры и кинотеатры повысят заполняемость до 2/3 от общего количества мест. А в случае отрицательного теста на коронавирус (ПЦР или экспресс-тест) или вакцинацию каждого посетителя и организаторов — ограничение наполненности применяться не будет.
- Заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, а также смогут проводить банкеты, мастер-классы, публичные события и тому подобное. Столики же будут размещаться с дистанцией 1,5 м (раньше было 2 м).
- Разрешено работу дискотек, ночных клубов.
- Учреждения, оказывающие услуги по размещению (палаточные городки, трейлерные парки, бунгало, кемпинги), смогут работать во всех зонах, кроме красной.
- Разрешено проводить массовые мероприятия (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные и т.д.) с участием не более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 2/3 мест.
"Ослабление будет действовать только в желтой зоне. В красной и оранжевой возможны дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости", — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Кабмин также разрешил большее скопление людей во время массовых мероприятий и смягчил условия пересечения границы.
Изменения в карантинных правил массовых мероприятий:
- Разрешено проведение массовых мероприятий без ограничений по количеству лиц при наличии у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа, подтверждающего получения полного курса вакцинации.
- Увеличено заполненность залов до 2/3 для посетителей массовых мероприятий и кинотеатров/театров, осуществляющих деятельность без требования о наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19, или документа, подтверждающего получения полного курса вакцинации.
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Относительно пересечения государственной границы иностранцами и лицами без гражданства, то необходимо иметь страховой полис и одну из следующих позиций:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.