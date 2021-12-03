Дискредитировали власть и собирали деньги на "больных" детей: в Украине прикрыли ботоферму, подключенную к ресурсам РФ

Администрировали ее около 15 человек в возрасте от 25 до 44 лет.
В Украине правоохранители разоблачили ботоферму, которая по заказу РФ на территории нашей страны дискредитировать украинскую власть и продвигала антивакцинаторские настроения. Совершалось это все посредством фейковых аккаунтов в социальных сетях.
Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.
Ботоферма действовала в Черновицкой области. Администрировали ее около 15 человек в возрасте от 25 до 44 лет. Они, благодаря специальным программам, регистрировали фейковые аккаунты в соцсетях и запускали через банковские карточки рекламу, направленную на раскрутку незаконной деятельности. В общей сложности ботоферма насчитывала более 20 тысяч аккаунтов.
“Созданные аккаунты фигуранты продавали и в дальнейшем их администрирование осуществлялось через серверные ресурсы Российской Федерации. Ботоферма использовалась для дискредитации действий органов государственной власти и Вооруженных сил Украины, оправдывая вооруженную агрессию Российской Федерации, продвигая антивакцинаторские настроения. Кроме того, проданные аккаунты фигурировали в мошеннических схемах по размещению в Интернете объявлений по сбору денег для онкобольных детей", — рассказали в пресс-службе Киберполиции.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли и направили на экспертизу более шести тысяч стартовых пакетов разных операторов, более четырех тысяч банковских карт, а также компьютерную технику.
“Открыто уголовное производство по ст. 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") УК Украины", — подчеркнули в Киберполиции.
Напомним, что в Киеве женщина купила в известном магазине гайки вместо iPhonе.
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