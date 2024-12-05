Дискриминации не будет: омбудсмен объяснил позицию государства по проблеме с паспортами за границей

Правила воинского учета одинаковы для всех граждан Украины независимо от места их пребывания.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что находящиеся за рубежом украинские юноши пока не смогут получить или обменять паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, если у них нет документа о постановке на военный учет. Для них действуют такие же правила, как и для тех, кто остался на территории Украины.
Об этом сообщил Telegram-канал "Новости. Live".
Паспортные сервисы отказывают в предоставлении услуг по оформлению документов тем, о ком нет записей в Реестре призывников "Оберіг", в том числе и выехавшим за пределы Украины до начала войны, а также мужчинам в возрасте до 25 лет, которые не подлежат мобилизации.
Комментируя проблему с оформлением документов за границей, омбудсмен подчеркнул, что эти граждане, как и все остальные, должны соблюдать законы Украины.
"Все граждане должны соблюдать закон Украины, независимо от того, где они находятся", — отметил он.
Лубинец уточнил, что для получения паспорта все граждане Украины должны предоставить определенный пакет документов, в том числе военно-учетный документ для мужчин.
"Создавать разные подходы для тех, кто в Украине, и для тех, кто за рубежом – это не может существовать. Это будет дискриминационный подход. У нас принцип должен быть одинаков для всех. Все равны в своих правах и обязанностях", – добавил Лубинец.
Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, что юношей в возрасте от 18 до 25 лет, о которых нет записи в реестре призывников "Оберіг", считают нарушителями воинского учета. Государство сейчас работает над введением дистанционной постановки на учет, после которой проблема с оплатой штрафов и получением документов должна быть устранена.
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