Дискриминации не будет: омбудсмен объяснил позицию государства по проблеме с паспортами за границей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что находящиеся за рубежом украинские юноши пока не смогут получить или обменять паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, если у них нет документа о постановке на военный учет. Для них действуют такие же правила, как и для тех, кто остался на территории Украины.

Об этом сообщил Telegram-канал "Новости. Live".

Паспортные сервисы отказывают в предоставлении услуг по оформлению документов тем, о ком нет записей в Реестре призывников "Оберіг", в том числе и выехавшим за пределы Украины до начала войны, а также мужчинам в возрасте до 25 лет, которые не подлежат мобилизации.

Комментируя проблему с оформлением документов за границей, омбудсмен подчеркнул, что эти граждане, как и все остальные, должны соблюдать законы Украины.

"Все граждане должны соблюдать закон Украины, независимо от того, где они находятся", — отметил он.

Лубинец уточнил, что для получения паспорта все граждане Украины должны предоставить определенный пакет документов, в том числе военно-учетный документ для мужчин.

"Создавать разные подходы для тех, кто в Украине, и для тех, кто за рубежом – это не может существовать. Это будет дискриминационный подход. У нас принцип должен быть одинаков для всех. Все равны в своих правах и обязанностях", – добавил Лубинец.

Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, что юношей в возрасте от 18 до 25 лет, о которых нет записи в реестре призывников "Оберіг", считают нарушителями воинского учета. Государство сейчас работает над введением дистанционной постановки на учет, после которой проблема с оплатой штрафов и получением документов должна быть устранена.

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