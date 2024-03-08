"Дискриминационная норма" в законопроекте о мобилизации: нардеп Чернев раскрыл детали

По мнению Егора Чернева, Минобороны представило дискриминационный подход, предложив оставить право на отсрочку только для тех аспирантов, которые учатся на бюджете.

Народный депутат Егор Чернев указал на "дискриминационную норму" в законопроекте о мобилизации.

О деталях этой противоречивой нормы в интервью "Українським новинам" рассказал непосредственный участник работы над законопроектом — заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности Егор Чернев.

"Есть несколько норм, по которым и я в том числе подавал правки. В частности, это норма о сохранении отсрочки для аспирантов, независимо от бюджетной или контрактной формы обучения. На мой взгляд, Министерство обороны восполнило дискриминационный подход, предложив оставить право на отсрочку только для тех аспирантов, которые учатся на бюджете. Но мы не можем дискриминировать людей из-за того, что они платят за себя сами. Поэтому такая правка мною была подана, и я думаю, что это должно быть урегулировано", — подчеркнул он.

Напомним, юрист рассказала, как реализовать свое право на отсрочку от мобилизации.