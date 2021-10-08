"Дистанционка" для школьников, прекращение плановых операций: во Львове усиливают карантин

"Дистанционка" для школьников, прекращение плановых операций: во Львове усиливают карантин

Новые правила карантина начнут действовать с 18 октября.

Во Львове из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят жесткие карантинные ограничения. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня, 8 октября.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Школьники 5-11 классов, а также внешкольники переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделю каникул. Также в городе приостанавливают плановые госпитализации и операции в больницах. Новые правила карантина начнут действовать с 18 октября.

"Должны резервировать места для больных COVID-19", — написал Садовый.

Также городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендуют ограничить развлекательные массовые мероприятия. По рынкам, заведениям питания, магазинов и прочего бизнеса, сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации.

"Нам важно, чтобы решение было взвешенным и не навредило людям. Следующее заседание комиссии проведем на следующей неделе", — подытожил мэр Львова.

Отметим, по состоянию на 7 октября коронавирус совершил прыжок во Львове и регионе.

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