"Дистанционка" для школьников, прекращение плановых операций: во Львове усиливают карантин

Новые правила карантина начнут действовать с 18 октября.
Во Львове из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят жесткие карантинные ограничения. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня, 8 октября.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Школьники 5-11 классов, а также внешкольники переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделю каникул. Также в городе приостанавливают плановые госпитализации и операции в больницах. Новые правила карантина начнут действовать с 18 октября.
"Должны резервировать места для больных COVID-19", — написал Садовый.
Также городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендуют ограничить развлекательные массовые мероприятия. По рынкам, заведениям питания, магазинов и прочего бизнеса, сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации.
"Нам важно, чтобы решение было взвешенным и не навредило людям. Следующее заседание комиссии проведем на следующей неделе", — подытожил мэр Львова.
Отметим, по состоянию на 7 октября коронавирус совершил прыжок во Львове и регионе.