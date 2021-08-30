Дистанционка и карантинные меры: в Минобразования рассказали о новом учебном годе

Дистанционка и карантинные меры: в Минобразования рассказали о новом учебном годе

Обучение продлится до 1 июля 2022 года.

Новый учебный год в Украине начнется в среду, 1 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Также читайте Министр Шкарлет рассказал о начале учебы в школах и вузах, а также о вакцинации учителей и студентов

Первый урок рекомендуется посвятить празднованию 30-й годовщины Независимости Украины. "Образовательный процесс в школах начинается в День знаний — 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что структура и продолжительность учебных года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

В Минобразования отмечают, что этот учебный год будет длиться с "соблюдением противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования на период карантина". Кроме того, школы могут самостоятельно изменять режим работы заведения.

"В условиях пандемии обучение при необходимости может происходить с использованием технологий дистанционного обучения в соответствии с положением о дистанционной форме получения полного общего среднего образования", — отметили в МОН.

Как сообщалось, Киев не планирует закрывать детские сады и начальную школу на карантин в случае новой волны пандемии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован.

Как родители готовят школьников к новому учебному году

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку