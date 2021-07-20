"Дистанционка" или обычный формат: в МОН рассказали, пойдут ли дети в школу с 1 сентября

"Дистанционка" или обычный формат: в МОН рассказали, пойдут ли дети в школу с 1 сентября

Сейчас дети не подпадают под вакцинацию от коронавируса.

Обучение в Украине с 1 сентября, ожидается, что начнется в очном формате, а не в дистанционном режиме. Этому должна способствовать вакцинация от коронавируса украинских педагогов.

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, пишет "Укринформ".

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Она уточнила, что в МОН рассчитывают на вакцинацию большинства педагогов до 1 сентября, чтобы начать обучение в традиционном формате. Но, Мандзий выразила мнение, что элементы "дистанционки" так или иначе будут. В частности, МОН будет расширять Всеукраинскую школу онлайн, будут больше использовать смешанный формат обучения.

"Мы рассчитываем, что большинство педагогических работников будут вакцинированы до 1 сентября, это позволит начать обучение в учебных заведениях без дистанционных процессов. Но все это зависит от эпидемической ситуации", — сказала Мандзий.

Насчет возможности вакцинации против COVID-19 детей в возрасте от 12 лет, то по ее словам, такие решения зависят от Министерства здравоохранения. Сейчас дети не подпадают под вакцинацию.

"Будем иметь рекомендации Минздрава — тогда будем вести беседы с родителями о тех или иных тенденциях", — пояснила заместитель министра.

Как сообщалось, в настоящее время хоть в приоритете программы иммунизации является взрослое население, Минздрав готовится к вакцинации подростков против COVID-19. Между тем, в Украине 21 июля стартует пятый этап вакцинации от коронавируса, когда будут прививать всех желающих с 18 лет.

Напомним, представители ВОЗ, ЮНЕСКО и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) считают нужным начать проводить тестирование на выявление коронавируса в школах.

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