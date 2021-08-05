Первая в Украине полностью дистанционная школа европейского образца "Оптима" и Национальный университет биоресурсов и природопользования будут углубленно сотрудничать в сфере профориентации, внедрении инноваций в учебный процесс, привлечении учеников к научной и исследовательской деятельности, повышении качества профильного образования в Украине.

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи 30 июля генерального директора Центра образования "Оптима" Марии Милецкой с ректором Национального университета биоресурсов и природопользования, экс-министром образования Станиславом Николаенко.

"События двух последних лет показали не только актуальность, но и необходимость развития дистанционного образования в Украине. Подготовка учеников и учителей к новым реалиям, современные технические средства, передовые наработки и собственно концепция качественного образования стали главной темой обсуждения на встрече руководителей НУБиП и дистанционной школы "Оптима", — подчеркнуло во время встречи руководство "Оптимы".

С 1 сентября на воспитанников "Оптимы" ждет не только расширенная индивидуальная программа и лучшая в Украине база учебных материалов, но и углубленное изучение математики и английского языка, а также интегрированные IT-классы.

Самые юные школьники смогут лучше адаптироваться к дистанционному обучению благодаря виртуальным миниклассам, а также изучать английский на лучшей лицензированной платформе — Oxford Learn.

Кроме того, развивается направление кейс-уроков, а интегрированная STEM-концепция стала основой новых углубленных математических и IT-направлений. "По мнению основателей и педагогов школы, очень важно не только дать школьникам прочный фундамент знаний, помочь выбрать свой путь в этом мире, но также привлечь талантливую молодежь к научным разработкам", — говорится в сообщении.

"Оптима" — первая в Украине полностью дистанционная школа европейского образца, которая входит в 50 лучших учебных заведений для школьников по результатам ВНО, а также является официальным партнером одобренного МОН проекта "Умники" (Smart Kids). Воспитанники и выпускники "Оптимы" неоднократно демонстрировали отличные знания и мотивацию к обучению, что и отметила декан гуманитарно-педагогического факультета НУБиП Инна Савицкая.

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