Дистанционная школа в ТОП-50 учебных заведений Украины — ЗНО-2021

Традиционно лучшими школами в нашей стране считают физико-математические лицеи при университетах и престижные частные гимназии с жестким отбором учеников. Однако уже 2 года в ТОП-50 рейтинга лучших школ Украины по результатам ЗНО (ВНО) от "Освіта.ua" входит дистанционная школа, где учиться может каждый!

Принято считать, что качественное образование в Украине доступно не всем: это дорого, школы размещены только в областных центрах или столице, нужно пройти жесткий отбор. Но в современных реалиях многих родителей интересует не только качество образования, но также доступная и безопасная альтернатива для своих детей в период пандемии.

Согласно рейтингу лучших школ Украины по результатам ЗНО-2021 от "Освіта.ua", дистанционная школа "Оптима" смогла занять 40 место среди украинских школ, 23 место среди школ Киева и 1 место среди всех дистанционных школ страны.

Рейтинг "ТОП-200 школ Украины" от "Освіта.ua" учитывает средний бал по всем предметам, общее количество воспитанников на ЗНО и долю успешно сданных тестов.

Для многих скептиков такие результаты дистанционной формы обучения оказались серьезной неожиданностью. "Оптиме" удалось обогнать около 550 столичных школ и почти 15 000 учебных заведений Украины, в том числе с очной и смешанной формой обучения.

В "Оптиме" прокомментировали, что такой результат стал возможным благодаря кропотливой работе талантливых профессиональных педагогов, их самоотдаче и опыту, большому уважению к детям. Открытость — характерная черта "Оптимы", здесь учиться может каждый, независимо от предыдущих оценок и места жительства.

Напомним, в 2020 году выпускники первой в Украине полностью дистанционной школы тоже показали отличные результаты, и "Оптима" заняла 23 место среди школ Киева и 41 место по Украине.

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