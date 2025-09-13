Дистанционная ВВК: юрист объяснил главные нюансы

ВВК для военнослужащих, лечимых за границей, будет дистанционной

Дистанционная военно-врачебная комиссия (ВВК) является экспериментальным проектом, который позволит военным, лечащимся за границей, проходить комиссию без возвращения в Украину.

О том, как будет работать процедура, рассказал адвокат Роман Лихачев в эфире «Украинского Радио».

Как будет работать дистанционная ВВК

По словам Романа Лихачева, специализирующегося на защите прав военнослужащих, дистанционная ВВК предназначена для тех защитников, которые находятся на лечении за границей более 12 месяцев. Процедура предусматривает представление документов командиру воинской части. Документы должны быть переведены на украинский язык и содержать диагноз с кодом международной классификации.

Комиссия будет рассматривать документы в течение 10 дней. После этого решение пришлют в воинскую часть, а повторное медицинское освидетельствование по возвращении в Украину военнослужащему не понадобится.

Однако юрист подчеркнул, что пока остается один непонятный момент — кто будет оплачивать перевод документов.

«Основной интересующий меня момент все-таки и сталкиваемся с этим сейчас, за чьи средства будет осуществляться перевод документов. Я еще не увидел четкой установленной процедуры. Военнослужащий, например, лечится, у некоторых клиентов очень большое количество бумаг на самом деле. Потому что пока четкой установленной процедуры порядка, куда обратиться военнослужащему, как обратиться, если он самостоятельно не может, его родственникам и оплачивать перевод этих документов нет. Мы уже не в первый раз с этим сталкиваемся», — заметил Роман Лихачев.

Он добавил, что сейчас власти и командиры воинских частей ищут возможности, как помочь своим военнослужащим перевести эти документы, поскольку иногда количество бумаг может быть значительным.

«Все же хотелось бы, чтобы на законодательном уровне четко урегулировали этот вопрос и заложили соответствующие бюджетные средства на статью именно переводов лечащихся медицинских документов военных для подачи их в Военно-врачебную комиссию», — отметил Лихачев.

Список болезней и обжалования решений ВВК

Адвокат перечислил основные диагнозы, с которыми военнослужащий вправе пройти ВВК дистанционно:

онкология;

болезни глаз;

тяжелые травмы (головы, позвоночника, нервной системы, внутренних органов, конечностей);

термические и химические ожоги

По его словам, этот механизм призван помочь защитникам, которые из-за тяжелых травм не могут приехать в Украину для прохождения комиссии.

Юрист также напомнил, что даже до принятия каких-либо изменений действует дистанционный порядок обжалований. Если военнослужащий не согласен с решением ВВК первого уровня, он может подать жалобу в региональную комиссию. На это дается 30 дней, а жалоба рассматривается без участия военнослужащего. Если же решение региональной ВВК не удовлетворяет, можно обратиться в центральную ВВК или в суд. Роман Лихачев советует сначала пройти все этапы обжалования в рамках системы ВВК, а потом обращаться в суд.

Напомним, даже имеющие отсрочку часто проходят ВВК. Адвокат объяснила, кто из военнообязанных освобождается от прохождения комиссии.