Диверсант ГРУ России попытался подорвать АЗС в Харькове: чем все закончилось (фото)

Злоумышленника поймали, когда тот закладывал взрывчатку под бочку с газом на одной из харьковских АЗС.

СБУ и Нацполиция поймали с поличным диверсанта Главного разведуправления России, который хотел подорвать несколько АЗС в Харькове и других областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведка СБУ вместе с Департаментом уголовного розыска Нацполиции провели многоходовую спецоперацию и задержали диверсанта российского ГРУ в Харькове. По указанию этой спецслужбы он готовил подрывы двух автозаправок в Харькове и других регионах Украины.

Для диверсий злоумышленник планировал использовать самодельную взрывчатку, которую хранил в специально обустроенном тайнике в одном из лесных массивов Харьковщины.

В Харькове задержан российский диверсант / Фото: Служба безопасности Украины

В Харькове задержан российский диверсант / Фото: Служба безопасности Украины

Какая была цель подрывов АЗС

"Согласно замыслу российской военной разведки, взрывы резервуаров с горючим на АЗС должны были привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах", — пояснили в СБУ.

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Правоохранители поймали диверсанта прямо во время закладки взрывчатки под бочку с газом на одной из харьковских АЗС. Во время задержания была деактивирована взрывчатка злоумышленника, которая состояла из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.

Кроме того, разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них – подрыв путей на железнодорожной станции и взрывы на двух местных АЗС.

Что известно о задержанном в Харькове диверсанте

По данным следствия, российским диверсантом оказался экс-работник расформированной милиции. Он через суд пытался восстановиться на прежней должности. А после начала полномасштабного вторжения злоумышленника дистанционно завербовал представитель российской военной разведки.

В Харькове задержан российский диверсант / Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков у задержанного нашли:

почти 5 кг пластида;

детонаторы;

часовой механизм к взрывчатке;

2 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;

револьвер;

почти 900 тыс. грн. наличных.

Следователи СБУ планируют сообщить задержанному о подозрении по ст. 113 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

В Харькове задержан российский диверсант / Фото: Служба безопасности Украины

В Харькове задержан российский диверсант / Фото: Служба безопасности Украины

В Харькове задержан российский диверсант / Фото: Служба безопасности Украины

В Харькове задержан российский диверсант / Фото: Служба безопасности Украины

Напомним, СБУ установила личности двух предателей, которые скорректировали ракетный удар по кафе в Грозе на Харьковщине 5 октября, в результате чего погибли 55 человек.

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