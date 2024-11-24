Диверсанты в Киеве: против силовиков применяют взрывчатку — источники

В Киеве диверсанты применяют взрывчатку против военных и полицейских, в ноябре было зафиксировано несколько таких инцидентов.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

В частности, в середине ноября в столичную полицию поступило сообщение о домашнем насилии от женщины, указавшей адрес проживания в Печерском районе Киева. После того, как экипаж полиции прибыл на место вызова, женщине позвонили. Она попросила зайти в квартиру, сказав, что закрылась. в ванной комнате, а дверь не закрыта.

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Полицейские открыли дверь и услышали срабатывание чеки гранаты.

По информации источников, квартира была арендована, а правоохранители впоследствии задержали причастных к взрыву.

Другой инцидент произошел в Днепровском районе Киева, где у припаркованной машины кто-то положил пакет.

Военный, который находился в карауле и обходил территорию, решил проверить пакет, который взорвался. Взрывное устройство запустили дистанционно, рядом на дереве была установлена камера, которая вела трансляцию.

Еще один подрыв произошел возле Дарницкого отделения полиции. Источники сообщают о диверсии, во время которой также использовали видеокамеру для трансляции.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 22 ноября, в Днепровском районе Киева раздался взрыв, в результате которого погиб неизвестный мужчина.

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