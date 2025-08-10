Диверсионные группы РФ в Покровске: DeepState сообщили о результатах операции

Покровск / © Associated Press

Осинтеры сообщили о результатах работы диверсионных групп в Покровске. Из 150 россиян дошли до города около 30.

Об этом сообщает DeepState.

Детали о действиях РФ возле Покровска

По нашей информации, для диверсионных действий в Покровске РФ сформировала из трех рот тактические группы по 50 человек в каждой. Цель операции — создать панику и заставить подразделения бежать из города, как это было в Селидово. Маршрут из Селидового в Покровск занял у российских диверсантов 14 суток. Четверо суток до промзоны в Песчаном и 10 суток они преодолевали с Песчаного до улицы Защитников Украины в Покровске. Так, ежесуточно пехотинец противника проходил всего 600 метров в надежде не быть обнаруженным.

Как отмечается, связь, воду и пищу обеспечивали сбросами с дронов. Кординация между группами была подобающей, каждый знал о каждом. Чтобы остаться незамеченными, россияне использовали маскировочные плащи и прятались в случайных укрытиях. «Диверсанты» имели трекеры маршрутов, куда должны были двигаться.

«Около 120 человек из 150 погибли от сбросов, возможно кому-то удалось выжить после ранения. 19 июля группы начали затягиваться в Покровск и совершать диверсионные действия. Все это время ведется поиск остатков групп. На этой неделе еще часть диверсантов сдалась в плен», — констатировали в ведомстве.

В DeepState констатировали: операция поставленных целей не достигла. В то же время, она принесла много проблем для Сил Обороны Украины.

«Можно ли считать успехом план, при котором 80% личного состава должно умереть в пути к месту выполнения задачи — сомнительно. Больше выводов не будет. Выводы покажут время», — завершили аналитики.

Ранее мы писали о том, что Россия пытается прорвать Покровскую оборону.

Известно, что на Покровском направлении идут самые ожесточенные бои, ставшие самыми тяжелыми за последний год. Российская армия бросила на этот участок фронта огромное количество личного состава, пытаясь прорвать оборону и захватить город.