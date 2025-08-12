"Диверсионный шум", российские ИПСО и двойные агенты: Малюк рассказал об успехах СБУ

Глава СБУ Василий Малюк

Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому плану «Диверсионный шум», предусматривающему организацию терактов и диверсий по всей стране. По словам главы СБУ Василия Малюка, этот план был санкционирован лично Путиным в конце 2023 года.

Об этом глава СБУ заявил в интервью телеканалу "Мы-Украина" в эфире марафона "Единые новости".

Малюк подчеркнул, что спецслужба предотвращает большинство враждебных проявлений.

«Начиналось все с поджогов обычных автомобилей, затем они начали работать и с самодельными взрывными устройствами. Впрочем, мы очень эффективно это предотвращаем. Почти 80% всех такого рода преступных враждебных проявлений раскрываются на опережение», – отметил он.

По его словам, в этом помогает институт двойной агентуры.

«Враг свято верит, что есть источник, а на самом деле это наши патриотически настроенные граждане. У нас над каждым регионом создан агентурный колпак. Он позволяет контролировать ситуацию и своевременно задерживать враждебных приспешников», — добавил генерал-лейтенант.

Глава СБУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения контрразведка разоблачила 118 агентурных сетей РФ. Среди них были те, кто собирал информацию о Силах обороны, корректировали удары и даже готовили покушения на Президента. По этим делам следователи СБУ уже объявили более 3,5 тысяч подозрений в госизмене, а суды вынесли более 1 тысячи приговоров. В среднем срок заключения составляет 12-13 лет, хотя встречаются и пожизненные сроки.

"То есть это разнокалиберные агентурные сети, но каждая из них - это организованная форма преступной деятельности против основ национальной безопасности", — отметил Малюк.

Особое внимание Малюк уделил делам Козюры и Кулинича, расследование которых находится под личным контролем президента Украины. Отдельное важное направление для СБУ – самоочищение от российского влияния. И Зеленский лично контролировал расследование дел, где фигурируют Козюра и Кулинич.

«Козюра — действительно топовая крыса. Мы долго его документировали, в процессе этого мы реализовали 14 эпизодов передачи дезинформации врагу. То есть мы контролируемо давали ему информацию, которую он передал на ту сторону. И в ФСБ в ладони хлопали: думали, что они получили какие-то топовые данные. На деле мы их вводили в заблуждение. На определенном этапе уже все дошло до логического завершения и было принято решение его задерживать. По Кулиничу — тоже сидит, заключенный», — рассказал глава СБУ.

Кроме того, СБУ активно сотрудничает с иностранными партнерами по нейтрализации российских информационно-психологических операций. В частности, была ликвидирована организация Voice of Europe, созданная Виктором Медведчуком, а также задержана и экстрадирована в Украину пропагандиста Кирилла Молчанова, который выполнял задачи ФСБ.

«Что касается Молчанова, то это была интересная контрразведывательная и оперативная комбинация. Он выезжал на территорию Европы из Российской Федерации, выполняя задачи пятой службы ФСБ РФ, и должен был там организовывать определенные антиукраинские митинги. Мы с польскими коллегами реализовали вполне законную конструкцию и уже в пункте пропуска на территории Украины ему объявили о подозрении», – рассказал глава СБУ.

Малюк отметил, что в прошлом году Россия потратила на информационную войну против Украины 4,6 миллиарда долларов, и для этого работает 19 институций.

«Поэтому в сегодняшних условиях мы должны превращать страну в “стального дикобраза”. Наша война – это война добра и зла. Добро всегда побеждает, мы ведь с вами это понимаем. И мы есть добро в этой ситуации. Поэтому мы работаем и делаем свою работу», — подытожил Василий Малюк.

