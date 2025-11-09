Диверсия на железнодорожных путях возле Симферополя: что вышло из строя в оккупантов

Партизаны совершили диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя / © Unsplash

Партизаны совершили диверсию на железнодорожных путях в районе временно оккупированного Симферополя.

Об этом сообщает движение «АТЕШ».

В сообщении говорится, что участники движения успешной диверсией на железнодорожных путях в районе Симферополя нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

В результате операции было приостановлено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.

«Движение „АТЕШ“ продолжает систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага. Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя безопасно», — говорится в сообщении.

Напомним, после топливного кризиса Крым охватили перебои с мобильной связью и Интернетом — партизаны сообщают о хаосе в работе сетей и сервисов.