ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Диверсия на железнодорожных путях возле Симферополя: что вышло из строя в оккупантов

В результате операции, по информации движения, было приостановлено движение поездов, что повлекло за собой срыв поставок боеприпасов, горючего и техники для российских войск.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Партизаны совершили диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя

Партизаны совершили диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя / © Unsplash

Партизаны совершили диверсию на железнодорожных путях в районе временно оккупированного Симферополя.

Об этом сообщает движение «АТЕШ».

В сообщении говорится, что участники движения успешной диверсией на железнодорожных путях в районе Симферополя нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

В результате операции было приостановлено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.

«Движение „АТЕШ“ продолжает систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага. Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя безопасно», — говорится в сообщении.

Напомним, после топливного кризиса Крым охватили перебои с мобильной связью и Интернетом — партизаны сообщают о хаосе в работе сетей и сервисов.

Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie