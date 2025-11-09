- Дата публикации
Диверсия на железнодорожных путях возле Симферополя: что вышло из строя в оккупантов
В результате операции, по информации движения, было приостановлено движение поездов, что повлекло за собой срыв поставок боеприпасов, горючего и техники для российских войск.
Партизаны совершили диверсию на железнодорожных путях в районе временно оккупированного Симферополя.
Об этом сообщает движение «АТЕШ».
В сообщении говорится, что участники движения успешной диверсией на железнодорожных путях в районе Симферополя нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.
В результате операции было приостановлено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.
«Движение „АТЕШ“ продолжает систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага. Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя безопасно», — говорится в сообщении.
Напомним, после топливного кризиса Крым охватили перебои с мобильной связью и Интернетом — партизаны сообщают о хаосе в работе сетей и сервисов.