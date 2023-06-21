"Дія" берет паузу в работе: зачем это нужно

С 23:00 в этот вечер будут проводиться технические работы.

"Дія" планирует расширить перечень онлайн-сервисов, поэтому сегодня, 21 июня, приложение не будет работать с 23:00 до 01:00.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дії".

"Чтобы вы пользовались самыми качественными онлайн-услугами, мы расширяемся на еще один датацентр. Так сервисы будут работать быстро и максимально защищенно. Для переезда на новое оборудование нужно немного времени. Так что онлайн-сервисы не будут работать сегодня с 23:00 до 01:00. Сразу после этого "Действие" будет готово к работе", — отметили в пресс-службе приложения.

Там также добавили, что если вам нужно получить справку о несудимости или выписку о месте жительства, уплатить налоги или подать заявление о браке – сделайте это сейчас.

Напомним, что растаможка авто через приложение "Действие" станет доступной в 2023 году.

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