"Дія" может заработать более чем в пяти странах: Федоров рассказал детали

Минцифры обсуждает внедрение "Дії" с более чем пятью странами.

Приложение "Дія" может заработать более чем в пяти странах. Минцифры ведет переговоры по внедрению украинского приложения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода.

"Это более 5 стран. Мы ведем коммуникацию по внедрению "Дії" в этих странах. Это несколько европейских стран и страны Азии и страны Африки", — рассказал он.

Он подчеркнул, что передача технологий является определенным элементом дипломатии, основанной на принципе "win-win" – помощи развивающимся другим странам.

"Потенциально это немаленькие деньги, чтобы привлекать в наш бюджет. Речь может идти о миллиардах гривен по внедрению "Дії" за короткий период времени. Продается не только технологический продукт и не только один, а еще экспертиза и консалтинг", — пояснил Федоров.

Напомним, "Дія" не будет временно сообщать о штрафах за нарушение ПДД.

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