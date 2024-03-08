"Дія" начала оказывать еще одну услугу: Федоров сообщил об успешной загрузке документов (фото)

В приложении "Дія" появилась возможность добавлять документы по образованию. Результаты бета-тестирования были успешными.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

"Подтянулись все доки, но без сертификата Кенгуру", — пошутил министр.

Михаил Федоров обнародовал результаты бета-тестирования новой услуги

Ранее в Минцифры призвали украинцев от 14 лет и с верифицированным налоговым номером, принять участие в бета-тестировании образовательных документов в "Дії".

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При загрузке документов нужно было оценить все ли документы отображены и корректны ли у них данные, а также указать были ли трудности на каком-либо из этапов.

"У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии", — подчеркнул Михаил Федоров.

Информация с приложений документов об образовании на этом этапе реализации не предусмотрена.

Напомним, недавно в Минцифре сообщили, что в приложении "Дія" появится так называемая "помощница Надия" на основе искусственного интеллекта.

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