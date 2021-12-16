"Дія" обновила сертификат для авторизации: как теперь войти в приложение

"Дія" обновила сертификат для авторизации: как теперь войти в приложение

В "Дії" предупредили, что при входе могут возникать временные сбои.

"Дія" обновила сертификат для авторизации. Приложение переходит на новую квалифицированную электронную печать Минцифры, которая необходима для входа.

Об этом сообщили в "Дії".

Как отмечается, войти в "Дію" можно с помощью BankID НБУ, выбрав банк, в котором есть счет. Для защиты данных украинский электронный сервис государственных услуг использует квалифицированную электронную печать Минцифры.

Получить COVID-сертификат в Дії стало проще: как это сделать

Банки проверяют эту печать и передают данные в "Дію".

"Это позволяет нам определить пользователя и подтянуть документы. Сегодня с 8:00 мы переходим на новую квалифицированную электронную печать. Банки в процессе обновления", — говорится в сообщении.

В "Дії" добавили, если при авторизации банк выдает ошибку, следует воспользоваться другим средством авторизации.

"Например, войдите с помощью NFC в вашем зарубежном или ID-карте. Все банки предупреждены, так что в ближайшее время все будет работать в обычном режиме", — предупредили в "Дії".

Напомним, в "Дії" в день запуска "еПоддержка" не генерировались COVID-сертификаты. Что произошло читайте здесь.

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