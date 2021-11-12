"Дія" получила еще одно важное обновление: что изменилось

"Дія" получила еще одно важное обновление: что изменилось

Обновление будет более удобным для пользователей.

В "Дії" убрали функцию "Удалить сертификат".

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров написал в Telegram.

Ранее, открывая COVID-сертификат, вверху была опция "удалить". Поэтому, по словам Федорова, один из пользователей случайно удалил документ в неподходящий момент.

"Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на пользовательский опыт. И вообще убрали функцию "Удалить сертификат", – сообщил глава Минцифры.

Пока новая версия находится на одобрениях в маркетах. После утверждения Google/Apple будет доступна всем.

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