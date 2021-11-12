"Дія" получила еще одно важное обновление: что изменилось

Обновление будет более удобным для пользователей.
В "Дії" убрали функцию "Удалить сертификат".
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров написал в Telegram.
Ранее, открывая COVID-сертификат, вверху была опция "удалить". Поэтому, по словам Федорова, один из пользователей случайно удалил документ в неподходящий момент.
"Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на пользовательский опыт. И вообще убрали функцию "Удалить сертификат", – сообщил глава Минцифры.
Пока новая версия находится на одобрениях в маркетах. После утверждения Google/Apple будет доступна всем.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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