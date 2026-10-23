"Дія" прекратила предоставление десятков услуг: в чем причина и когда возобновят сервисы

«Дия» приостановило часть услуг из-за обновления госреестров / © ТСН

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С 22:00 23 октября до утра 26 октября часть услуг «Дії» и ЦНАПов будут недоступны из-за обновления государственных реестров. Ограничения будут касаться бизнеса, налогов, недвижимости, социальной помощи, воинского учета и ряда документов.

Об этом сообщили на портале «Дія».

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Технические работы проводятся ГП «Национальные информационные системы» (НАИС) и Государственная налоговая служба. Они касаются реестров Министерства юстиции и реестра налогоплательщиков.

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Какие услуги на портале «Дія» будут недоступны

На портале временно ограничат следующие сервисы:

1. Бизнес-услуги и ЕГР

открытие и закрытие ФЛП;

регистрация ООО;

услуги, связанные с грантами;

услуга «е-Підприємець»;

представление налоговых деклараций и уплата налогов;

получение выписки из ЕГР.

2. Строительство и недвижимость

регистрация прав на недвижимое имущество;

строительные разрешения, уведомления и декларации;

заявление о выдаче строительного паспорта;

заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений.

3. Жилищные программы и «єВідновлення»

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услуги по поврежденному имуществу;

заявление о намерении получить кредит на жилье для ВПЛ;

компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество;

добавление и извлечение участников «єВідновлення»;

помощь многоквартирным домам.

4. Социальные услуги и справки

заявление о субсидии;

услуга «Пакунок школяра»;

пособие по безработице;

выписка о несудимости, которую предоставляет ЦНАП.

5. Услуги, связанные со Starlink

уведомление об использовании терминалов Starlink;

удаление терминалов Starlink;

информация о зарегистрированных терминалах Starlink.

6. Воинский учет и бронирование

актуализация данных военнообязанных и бронирование;

получение сведений персонального учета из Реестра военнообязанных;

фиксация сведений персонального учета;

аннулирование бронирования;

бронирование должностным лицом.

7. Международный Реестр убытков

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подача заявлений в Международный Реестр убытков.

Какие услуги временно исчезнут из приложения «Дія»

В мобильном приложении будут недоступны следующие сервисы.

Документы и актовые записи

заключение брака, кроме услуги помолвки;

расторжение брака;

актовая запись о рождении;

актовая запись об изменении имени;

актовая запись о браке;

актовая запись о расторжении брака;

свидетельство о рождении;

выписка о месте жительства ребенка;

налоговый номер ребенка;

«е-Картка» налогоплательщика;

«е-Картка» налогоплательщика ребенка.

Социальные услуги и жилищные программы

увольнение с работы на временно оккупированных территориях (ВОТ);

заявление о жилищном ваучере;

заявление о выплате;

базовая социальная помощь;

помощь в первый год ребенка;

услуга «Пакунок школяра»;

уведомление о поврежденном имуществе.

Другие сервисы

исполнительные производства;

исполнительный документ суда;

перерегистрация автомобиля;

налоговые сервисы.

Напомним, в Украине расширили возможности оформления государственной помощи для семей с детьми. Через портал и приложение «Дія» теперь можно подать заявление на выплаты по беременности и родам, а также на уход за ребенком до одного года. Для женщин, которые не застрахованы в системе государственного социального страхования, предусмотрена помощь в размере 7000 грн в месяц, а выплата по уходу за малышом составляет 7000 грн или 10 500 грн для ребенка с инвалидностью.

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