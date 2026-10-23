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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Дія" прекратила предоставление десятков услуг: в чем причина и когда возобновят сервисы

Часть сервисов будет недоступна на портале «Дія», другая — в мобильном приложении.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Дия на техническом обслуживании

«Дия» приостановило часть услуг из-за обновления госреестров / © ТСН

С 22:00 23 октября до утра 26 октября часть услуг «Дії» и ЦНАПов будут недоступны из-за обновления государственных реестров. Ограничения будут касаться бизнеса, налогов, недвижимости, социальной помощи, воинского учета и ряда документов.

Об этом сообщили на портале «Дія».

Технические работы проводятся ГП «Национальные информационные системы» (НАИС) и Государственная налоговая служба. Они касаются реестров Министерства юстиции и реестра налогоплательщиков.

Какие услуги на портале «Дія» будут недоступны

На портале временно ограничат следующие сервисы:

1. Бизнес-услуги и ЕГР

  • открытие и закрытие ФЛП;

  • регистрация ООО;

  • услуги, связанные с грантами;

  • услуга «е-Підприємець»;

  • представление налоговых деклараций и уплата налогов;

  • получение выписки из ЕГР.

2. Строительство и недвижимость

  • регистрация прав на недвижимое имущество;

  • строительные разрешения, уведомления и декларации;

  • заявление о выдаче строительного паспорта;

  • заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений.

3. Жилищные программы и «єВідновлення»

  • услуги по поврежденному имуществу;

  • заявление о намерении получить кредит на жилье для ВПЛ;

  • компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество;

  • добавление и извлечение участников «єВідновлення»;

  • помощь многоквартирным домам.

4. Социальные услуги и справки

  • заявление о субсидии;

  • услуга «Пакунок школяра»;

  • пособие по безработице;

  • выписка о несудимости, которую предоставляет ЦНАП.

5. Услуги, связанные со Starlink

  • уведомление об использовании терминалов Starlink;

  • удаление терминалов Starlink;

  • информация о зарегистрированных терминалах Starlink.

6. Воинский учет и бронирование

  • актуализация данных военнообязанных и бронирование;

  • получение сведений персонального учета из Реестра военнообязанных;

  • фиксация сведений персонального учета;

  • аннулирование бронирования;

  • бронирование должностным лицом.

7. Международный Реестр убытков

  • подача заявлений в Международный Реестр убытков.

Какие услуги временно исчезнут из приложения «Дія»

В мобильном приложении будут недоступны следующие сервисы.

Документы и актовые записи

  • заключение брака, кроме услуги помолвки;

  • расторжение брака;

  • актовая запись о рождении;

  • актовая запись об изменении имени;

  • актовая запись о браке;

  • актовая запись о расторжении брака;

  • свидетельство о рождении;

  • выписка о месте жительства ребенка;

  • налоговый номер ребенка;

  • «е-Картка» налогоплательщика;

  • «е-Картка» налогоплательщика ребенка.

Социальные услуги и жилищные программы

  • увольнение с работы на временно оккупированных территориях (ВОТ);

  • заявление о жилищном ваучере;

  • заявление о выплате;

  • базовая социальная помощь;

  • помощь в первый год ребенка;

  • услуга «Пакунок школяра»;

  • уведомление о поврежденном имуществе.

Другие сервисы

  • исполнительные производства;

  • исполнительный документ суда;

  • перерегистрация автомобиля;

  • налоговые сервисы.

Напомним, в Украине расширили возможности оформления государственной помощи для семей с детьми. Через портал и приложение «Дія» теперь можно подать заявление на выплаты по беременности и родам, а также на уход за ребенком до одного года. Для женщин, которые не застрахованы в системе государственного социального страхования, предусмотрена помощь в размере 7000 грн в месяц, а выплата по уходу за малышом составляет 7000 грн или 10 500 грн для ребенка с инвалидностью.

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