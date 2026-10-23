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- Украина
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"Дія" прекратила предоставление десятков услуг: в чем причина и когда возобновят сервисы
Часть сервисов будет недоступна на портале «Дія», другая — в мобильном приложении.
С 22:00 23 октября до утра 26 октября часть услуг «Дії» и ЦНАПов будут недоступны из-за обновления государственных реестров. Ограничения будут касаться бизнеса, налогов, недвижимости, социальной помощи, воинского учета и ряда документов.
Об этом сообщили на портале «Дія».
Технические работы проводятся ГП «Национальные информационные системы» (НАИС) и Государственная налоговая служба. Они касаются реестров Министерства юстиции и реестра налогоплательщиков.
Какие услуги на портале «Дія» будут недоступны
На портале временно ограничат следующие сервисы:
1. Бизнес-услуги и ЕГР
открытие и закрытие ФЛП;
регистрация ООО;
услуги, связанные с грантами;
услуга «е-Підприємець»;
представление налоговых деклараций и уплата налогов;
получение выписки из ЕГР.
2. Строительство и недвижимость
регистрация прав на недвижимое имущество;
строительные разрешения, уведомления и декларации;
заявление о выдаче строительного паспорта;
заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений.
3. Жилищные программы и «єВідновлення»
услуги по поврежденному имуществу;
заявление о намерении получить кредит на жилье для ВПЛ;
компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество;
добавление и извлечение участников «єВідновлення»;
помощь многоквартирным домам.
4. Социальные услуги и справки
заявление о субсидии;
услуга «Пакунок школяра»;
пособие по безработице;
выписка о несудимости, которую предоставляет ЦНАП.
5. Услуги, связанные со Starlink
уведомление об использовании терминалов Starlink;
удаление терминалов Starlink;
информация о зарегистрированных терминалах Starlink.
6. Воинский учет и бронирование
актуализация данных военнообязанных и бронирование;
получение сведений персонального учета из Реестра военнообязанных;
фиксация сведений персонального учета;
аннулирование бронирования;
бронирование должностным лицом.
7. Международный Реестр убытков
подача заявлений в Международный Реестр убытков.
Какие услуги временно исчезнут из приложения «Дія»
В мобильном приложении будут недоступны следующие сервисы.
Документы и актовые записи
заключение брака, кроме услуги помолвки;
расторжение брака;
актовая запись о рождении;
актовая запись об изменении имени;
актовая запись о браке;
актовая запись о расторжении брака;
свидетельство о рождении;
выписка о месте жительства ребенка;
налоговый номер ребенка;
«е-Картка» налогоплательщика;
«е-Картка» налогоплательщика ребенка.
Социальные услуги и жилищные программы
увольнение с работы на временно оккупированных территориях (ВОТ);
заявление о жилищном ваучере;
заявление о выплате;
базовая социальная помощь;
помощь в первый год ребенка;
услуга «Пакунок школяра»;
уведомление о поврежденном имуществе.
Другие сервисы
исполнительные производства;
исполнительный документ суда;
перерегистрация автомобиля;
налоговые сервисы.
Напомним, в Украине расширили возможности оформления государственной помощи для семей с детьми. Через портал и приложение «Дія» теперь можно подать заявление на выплаты по беременности и родам, а также на уход за ребенком до одного года. Для женщин, которые не застрахованы в системе государственного социального страхования, предусмотрена помощь в размере 7000 грн в месяц, а выплата по уходу за малышом составляет 7000 грн или 10 500 грн для ребенка с инвалидностью.