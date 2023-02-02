"Дія" временно не будет сообщать о штрафах за нарушения ПДД: в чем причина

Сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения не будут поступать в "Дію" в течение нескольких дней.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Сегодня оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, которые будут зависеть от места правонарушения. Это значит, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не один счет, как раньше", — говорится в сообщении.

Как только завершится доработка, штрафы будут вновь отображаться в приложении, даже полученные в период, пока сервис недоступен.

А пока можно воспользоваться альтернативными методами оплаты:

Перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления;

Воспользоваться чат-ботом в телеграммах @ShtrafyPDRbot;

Внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, функционирующих в соответствии с законодательством Украины;

Оплатить штраф лично в учреждениях банков Украины.

Также можно использовать платежные инструменты на официальном сайте МВД, в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя", а также в мобильном приложении "Штрафы ПДД":

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Украине ввели штрафы до 3400 гривен за популярные нарушения ПДД.

Алексей Белошицкий о нарушениях ПДД и камерах видеофиксации

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