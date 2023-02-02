"Дія" временно не будет сообщать о штрафах за нарушения ПДД: в чем причина

Оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты.
Сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения не будут поступать в "Дію" в течение нескольких дней.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Сегодня оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, которые будут зависеть от места правонарушения. Это значит, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не один счет, как раньше", — говорится в сообщении.
Как только завершится доработка, штрафы будут вновь отображаться в приложении, даже полученные в период, пока сервис недоступен.
А пока можно воспользоваться альтернативными методами оплаты:
- Перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления;
- Воспользоваться чат-ботом в телеграммах @ShtrafyPDRbot;
- Внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, функционирующих в соответствии с законодательством Украины;
- Оплатить штраф лично в учреждениях банков Украины.
Также можно использовать платежные инструменты на официальном сайте МВД, в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя", а также в мобильном приложении "Штрафы ПДД":
Ранее ТСН.ua сообщал, что в Украине ввели штрафы до 3400 гривен за популярные нарушения ПДД.
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