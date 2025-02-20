"Дія" запустила две новые услуги: о чем идет речь

Теперь получить статус личности с инвалидностью в результате войны и статус члена семьи погибшего защитника онлайн.

В приложении "Дія" приступили к работе еще две новые услуги для ветеранов и их семей.

Об этом написал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь получить статус личности с инвалидностью в результате войны и статус члена семьи погибшего защитника онлайн можно на портале "Дія".

Кому доступны услуги:

ветеранам, имеющим справку об инвалидности;

мужьям, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.

Как получить статус

Чтобы получить статус, нужно подать заявление за несколько кликов в "Дії". Не надо собирать дополнительные документы, отстаивать часы в очередях и проходить все круги бюрократических процедур, как было раньше.

Услуги для защитников и их семей должны быть максимально комфортными и цифровизировать этот процесс – главная задача.

Напомним, на днях приложение "Дія" отпраздновало 5 годовщину. Благодаря этому, Украина со 102 места перескочила на 5 в мировом рейтинге по уровню развития цифровых госуслуг.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕВРОПЕ ТАКОЕ И НЕ СНИЛОСЬ! "ДЕЙСТВИЕ" анонсировало ОБНОВЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ КАЖДОГО!

Читайте также: