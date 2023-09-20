Дизель и бензин А-95 подорожают: эксперт просчитал, сколько будет стоить топливо в Украине в ближайшее время

Как только нефть достигнет "сотни", это повлечет за собой ажиотаж, в результате которого мировые цены на "черное золото" достигнут уровня 110-120 долларов за баррель
Повышение мировых цен на доллар будет влиять на стоимость горючего и на украинских заправках. Дизель и бензин А-95 будут стоить по 63 гривны за литр.
Об этом сказал основатель сети АЗС Дмитрий Леушкин Facebook.
"Сегодня глава Chevron, Майк Вирт, однозначно заверил, что по его мнению стоимость нефти уже в ближайшее время превысит 100 долларов. В скором времени наши маркетмейкеры – зеленые сети АЗС – будут торговать обычным дизелем и "пятеркой" по 63 гривны, а лоу- цветов по 60", – написал Леушкин.
По его мнению, как только нефть достигнет "сотни", это повлечет за собой ажиотаж, в результате которого мировые цены на "черное золото" достигнут уровня 110-120 долларов за баррель, из-за чего цены в украинских АЗС могут вырасти до 80 гривен за литр.
"Увидеть 80 грн за литр – это все-таки худший и маловероятный сценарий развития ситуации, но и в то же время сейчас нет стопроцентных доводов отрицать вероятность его развития", – добавил Леушкин.
Он подсчитал, что каждое удорожание мировых цен на один доллар будет выливаться в плюс одну гривну на украинских заправках.
"Вы себе такой калькулятор в голове держите, что плюс 1 бакс за бочку нефти – это очень грубо плюс 1 гривна на литре бензина у нас в стране. Здесь нетрудно понять, что 20 долларов – это 20 гривен. Перспектива так себе, на зиму – особенно", – подытожил Леушкин.
Напомним, летом после возвращения налогов на топливо, бензин и дизель в Украине подорожали на 8,8-11 грн за литр. Однако эксперты заявляли, что стоимость топлива будет расти и дальше.
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