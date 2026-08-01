Дизель может подорожать до 100 грн за литр: финансовый аналитик объяснил причины

Цены на горючее / © ТСН

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Уже в ближайшие дни стоимость дизельного горючего на украинских автозаправочных станциях может вырасти до 100 гривен за литр. Причиной является существенное сокращение поставок горючего из-за блокировки портов.

Об этом в эфире «День.LIVE» заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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По его словам, украинский рынок уже потерял до 25% поставок дизельного горючего. Из-за дефицита оптовые цены уже превышают розничные, что создает предпосылки для резкого подорожания на АЗС.

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В то же время ситуация с бензином, по оценке эксперта, остается несколько более стабильной. Он прогнозирует, что цена бензина марки А-95 на премиальных автозаправочных станциях может составить около 92 гривен за литр.

Шевчишин предупредил, что самый большой удар от дефицита дизеля могут ощутить аграрии именно в период жатвы. Это, в свою очередь, может сказаться на себестоимости сельскохозяйственной продукции и повлиять на удорожание продуктов питания.

Кроме того, аналитик призвал власти временно отменить требование об обязательном добавлении биоэтанола в горючее, считая, что это поможет сдержать рост цен.

«Биоэтанол стоит на 10–30 долларов дороже при закупке. Это добавляет примерно от 50 копеек к одной гривне к цене литра горючего. Хотелось бы временно отменить это требование пока мы находимся в условиях ценовой турбулентности», — отметил эксперт.

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Ранее эксперт по топливному рынку Геннадий Рябцев высказался о том, что в отсутствие оперативных решений правительства цены на бензин А-95 и дизельное топливо уже в августе могут вырасти до 100 грн за литр. В то же время он отмечает, что паниковать не стоит, ведь у нового премьер-министра есть опыт работы в топливной отрасли и может стабилизировать ситуацию. По словам эксперта, для сдерживания цен государство могло бы временно отменить требование об обязательном добавлении биоэтанола и пересмотреть налоговую нагрузку на топливо.

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