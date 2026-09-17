Дизель по 100 грн уже завтра: эксперт предупредил о стремительном подорожании горючего

Дизель на АЗС

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В Украине оптовая стоимость дизельного горючего стремительно пошла вверх и уже достигла отметки около 98 гривен за литр. Такой скачок на оптовом рынке неизбежно отразится на розничных ценниках автозаправочных станций уже в ближайшее время.

Об этом в эфире Киевского времени заявил директор «Консалтинговой группы „А-95“ Сергей Куюн.

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По словам эксперта, традиционная разница между оптовой и розничной ценой горючего составляет ориентировочно 8 гривен на литре. Учитывая это, при нынешних оптовых котировках в 98 грн реальная стоимость дизеля на АЗС может достичь около 106 грн за литр.

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Первые изменения на колонках водители могут прочувствовать уже завтра, 18 сентября, когда розничные цены начнут пересекать отметку в 100 грн.

Главным фактором такой динамики стало существенное удорожание дизеля на мировом рынке — только за последние два дня мировая цена выросла примерно на 8 гривен за литр.

Сергей Куюн подчеркнул: если подобная тенденция на международных биржах будет удерживаться еще неделю-две, очередной этап повышения стоимости горючего в Украине станет необратимым.

Напомним, в Украине из-за прицельных атак российских оккупантов возможны временные перебои с поставкой горючего.

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