Дизель в обмен на бронь: на Одесчине задержали чиновника ТЦК

В Одесской области задержан начальник отдела ТЦК и СП / © Национальная полиция Украины

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В Одесской области полиция и СБУ задержали начальника отдела ТЦК и СП, требовавшего талоны на 500 л дизтоплива. За такую взятку чиновник обещал снять военнообязанного с розыска и способствовать его бронированию.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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Как установило следствие, к военному чиновнику обратился заместитель руководителя критически важного предприятия, который хотел узнать порядок уплаты штрафа за находящегося в розыске ТЦК мужчину, чтобы в дальнейшем трудоустроить его на предприятии.

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По версии следствия, военнослужащий предложил «решить вопрос» в обмен на талоны на 500 л дизельного горючего общей стоимостью почти 45 тыс. грн. В то же время, в случае отказа предоставить взятку, он пригрозил возможными негативными последствиями для военнообязанного, связанными с его мобилизацией.

Представитель предприятия сообщил об этом правоохранителям. После этого полицейские и сотрудники СБУ задокументировали предполагаемое преступление и прекратили противоправную деятельность фигуранта.

Правоохранители задержали чиновника ТЦК после того, как по его указанию оговоренную взятку получил подчиненный, который не знал о преступных намерениях своего руководителя. В ходе следственных действий были изъяты талоны на горючее, мобильные телефоны и ноутбук, которые привлекли в качестве вещественных доказательств.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Ему инкриминируют получение чиновником неправомерной выгоды для себя за совершение или несовершение в интересах дающего неправомерную выгоду или третьего лица определенных действий с использованием служебного положения. По данным следствия, преступление было соединено с вымогательством.

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Следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

К слову, на Харьковщине задержали пятерых участников схемы уклонения от мобилизации, среди которых трое медиков. Они за 5-8 тыс. дол. оформляли военнообязанным фиктивные диагнозы и инвалидность. Во время обысков у подозреваемых изъяли наличные деньги более чем на 14,3 млн грн.

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