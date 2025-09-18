Длиннющие очереди на границе с Польшей: украинцы рассказали о 15-часовых ожиданиях

Пассажирские автобусы на АЗС вблизи границы / © ТСН

В Польше пограничники приступили к тестированию новой системы контроля, которая предусматривает отбор биометрических данных у граждан, то есть считывание лиц и отбор отпечатков пальцев как во время въезда, так и выезда из Украины. Поэтому на пунктах пропуска возникли очереди.

Об этом эксклюзивно для ТСН.ua рассказали очевидцы, которые выезжают из Украины.

Очевидцы утверждают, что на пропускных пунктах образовались огромные очереди из машин и автобусов. В частности, на пункте пропуска Шегини-Медика автобусы с людьми стоят по 10-15 часов. В автобусах находятся пожилые люди, дети.

«Мы только приехали и нам прогнозируют прохождение границы за 8-12 часов. Много пожилых женщин, есть те, кому становится плохо. Хорошо, хотя бы жары нет. Мы стоим на заправке в 2-3 км от КПП. Здесь хоть есть еда и туалет», — рассказывает один из наших читателей.

В свою очередь спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона заверил, что «по состоянию на данный момент» больших очередей на границе с Польшей на выезд из Украины нет.

«Но ранее Европейский Союз в целом информировал о том, что готовится к внедрению новая система фиксации пересечения границы. Это касается всех стран Шенгенской зоны и это может, особенно в начале, несколько затянуть процесс оформления каждого гражданина, который пересекает границу, как на въезд в эти страны, так и на выезд. Это может повлиять на время оформления и формирования очередей», — сказал Демченко.

По его данным, система должна полноценно заработать в октябре. Он советует гражданам планировать свою поездку с определенным запасом времени с учетом возможных задержек на границе.

Напомним, с 12 октября в ЕС заработает цифровая система EES, которая заменит штампы в паспортах для поездок до 90 дней на цифровую биометрическую регистрацию.